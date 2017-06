Nvidia-Aktie: Kehrt die Aktie in den Rallye-Modus zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

trotz des Rückschritts im ersten Quartal 2017 befindet sich die Nvidia-Aktie noch immer in einem soliden Aufwärtstrend. Lange war die Aktie des Chipherstellers in der Versenkung verschwunden, bevor sie sich aufrappelte und nach oben sprang. Blickt man 1,5 Jahre zurück, hat die Aktie um über 480 % zugelegt.

Die Citigroup sieht sogar ein Kursziel von 300 Dollar als realistische Größe an

Die Veröffentlichung der Citigroup-Analyse beflügelte die Aktie deutlich. In den letzten Tagen setze sich die Bewegung dann weiter fort. Damit befindet sich die Aktie auf einem neuen Rekordstand von knapp 160 Dollar.

Drei Megatrends schieben die Aktie in Richtung Norden

Neben dem wachstumsstarken Computerspiele-Markt profitiert Nvidia auch von den Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz und dem immer wichtiger werdenden Thema autonomes Fahren. Der Umsatz im Sektor Computerspiele-Chips stieg um fast 50 %. Damit liefert dieser Bereich schon heute einen Großteil der Umsätze des Konzerns. Zusätzliches Wachstum in den beiden anderen Bereichen würde weiteres Potenzial ermöglichen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.