Nvidia Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Bei der Aktie des Computerchip- und Grafikkartenherstellers Nvidia hat es in den vergangenen zwei Monaten keine großen Kursveränderungen mehr gegeben. Seit Anfang November pendelt das Papier in einer engen Bandbreite zwischen der 500- und der 550-USD-Marke seitwärts. Weder Käufer noch Verkäufer können sich einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Mittelfristig dauert der Seitwärtstrend sogar seit Anfang September an. Zurzeit verläuft der Kurs unterhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



