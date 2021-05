Nvidia-Aktie: Der KI-Boss!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Das, was der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen in den letzten sechs Jahren auf das Börsenparkett legte, war mehr als beeindruckend. Im Jahr 2015 notierte die Aktie noch um die 20 Euro, heute steht das Papier bei 482 Euro. Anleger mit einem langen Atem können sich Stand heute über kolossale Buchgewinne freuen. Die US-Amerikaner scheinen in den letzten Jahren so gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung