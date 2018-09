Nvidia-Aktie: Jetzt kommt es drauf an…

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat am Donnerstag einen Rücksetzer in Höhe von mehr als 2 % hinnehmen müssen. Damit hat die Aktie bestätigt, dass der Weg nach oben durchaus schwieriger ist als in den vergangenen Monaten erhofft. Insgesamt zeigt das Bild noch immer einen charttechnischen Aufwärtstrend an. Dabei jedoch kommt es immer wieder zu kleineren Rücksetzern, die die an sich gute Stimmung etwas belasten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.