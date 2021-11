Nvidia-Aktie: Ist hier Vorsicht geboten?

Nvidia kann sich mit als eine der stärksten Aktien zeigen. So hat sie in den wenigen vergangenen Wochen in der Spitze ein Anstieg von etwa 60 % aufs Parkett gelegt. Der Blick auf die kurz- und mittelfristige Trend-Indikation ist absolut bullisch. Natürlich geht dies auch mit der langfristigen Aussicht einher. Aufgrund des massiven Anstiegs rücken die Oszillatoren Rsi und Stochastik stark ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >