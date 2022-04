Nvidia-Aktie: Immer noch zu teuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Die Nvidia-Aktie ist in den letzten Wochen unter verstärkten Verkaufsdruck geraten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Herstellers von Grafikprozessoren und Chipsätzen bereits ein Drittel an Wert eingebüßt und notiert aktuell auf einem Jahrestief. Ist es denn so schlecht um den Tech-Star bestellt? Kein Platz für Fehler Nein, das wäre weit übertrieben. Doch momentan summiert sich ein ganzes Bündel widriger… Hier weiterlesen