Nvidia-Aktie: Immer noch ein Kauf?

Die Nvidia-Aktie rauschte gestern um unglaubliche 75 Prozent in die Tiefe. Was bei uninformierten Anlegern möglicherweise für einen mittelgroßen Schock sorgte, hat einen einfachen Grund: Der Grafikchiphersteller führte einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 durch. Der Kurs der Nvidia-Aktie war in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass das Management einen Aktiensplit als probates Mittel ansah, den Kurs „optisch“ zu vergünstigen. Hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



