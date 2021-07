Nvidia-Aktie: Immer noch ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Seit gut fünf Jahren gehört die Nvidia-Aktie zu den Bestperformern unter den US-amerikanischen Technologieaktien. Die Aktie des Grafikprozessor-Spezialisten ist in den letzten fünf Jahren um unglaubliche 1.400 Prozent gestiegen und damit die Performance des Vergleichsindex NASDAQ 100 völlig in den Schatten gestellt. Langfristig investierte Aktionäre dürfen sich inzwischen über den Aufbau eines kleinen (oder auch größeren) Vermögens durch ihr Investment in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



