Nvidia Aktie: Hoffnungsvolle Bewegungen?

Nach ihrem fatalen Fall im Jahr 2018 scheint die Aktie von Nvidia wieder etwas Stabilität gewonnen zu haben. Kürzlich bewegte sich der Kurs in einem Seitwärtstrend. Die SMA (38) und die SMA (100) könnten sich in den nächsten Tagen schneiden und dadurch ein Kaufsignal erschaffen. Der MACD zeigt zwar noch eine Seitwärtsbewegung an, könnte aber jederzeit steigen und ein Kaufsignal anzeigen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.