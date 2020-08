Nvidia Aktie: Der Höhenflug wird fortgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie erreichte am 13. Juli bei 431,69 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Sie vollzog sich in Form einer Seitwärtsbewegung, die sich zumeist oberhalb der Marke von 400,00 US-Dollar abspielte.

Nur dreimal gelang es den Bären, den Kurs kurzzeitig unter die 400,00-US-Dollar-Marke zu drücken. Doch jedes Mal waren die Bullen sofort mit neuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung