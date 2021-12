Nvidia-Aktie: Greifen die Bullen jetzt wieder an?

Der schwache Gesamtmarkt hat die Nvidia-Aktie zuletzt ebenfalls ergriffen und zu einer korrektiven Bewegung geführt. Nichtsdestotrotz bleibt das Papier mit Kurszuwächsen von über 115 Prozent in diesem Jahr bester Performer im Nasdaq-100. In der vergangenen Woche gab es bei der Aktie starke Kursschwankungen. Nach der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen im nächsten Jahr anzuheben, konnte die Aktie in den Abendstunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



