Nvidia-Aktie: Gelungener Wochenauftakt – auf diese Marken kommt es nun an!

Für die Nvidia-Aktie beginnt die neue Woche mit Kursaufschlägen. An der Nasdaq gewinnen die Papiere am Montag knapp 3 Prozent hinzu und stellen den Kontakt zur 250-Dollar-Marke her. Ende Januar hatte sich die Aktie knapp oberhalb des ehemaligen Rekordhochs von 208,75 Dollar wieder stabilisieren können. Dabei fungierte die 200-Tage-Linie (EMA200) als wichtiger Stabilisator. Die Trendwende wurde durch einen Hammer befeuert.

