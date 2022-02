Nvidia-Aktie: Geht sie bald wieder steil?

Der Halbleiterriese Nvidia hat sein Geschäft schnell ausgebaut und die Aktie hat einen Höhenflug erlebt. Die Aktien haben sich im Jahr 2021 mehr als verdoppelt und in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht. In den letzten Wochen haben Anleger jedoch Gewinne mitgenommen, was sich nach der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen in dieser Woche noch beschleunigte.

Nvidia-Aktie: Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 gesteigert

