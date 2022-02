Nvidia-Aktie: Es drohen weitere Verluste

Zweimal scheiterten die Bullen im Februar daran, den im Anschluss an das Tief vom 24. Januar bei 208,88 US-Dollar gestarteten Anstieg der Nvidia-Aktie auch jenseits des 50-Tagedurchschnitts fortzusetzen. Als Konsequenz des letzten Scheiterns geht die Aktie in dieser Woche in eine steile Abwärtsbewegung über. Da der Kurs gestern fast auf dem Tagestief aus dem Handel ging und sich die allgemeine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



