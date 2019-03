Nvidia Aktie: Erstklassige Comeback-Versuche

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia-Aktie: Jetzt kann es kräftig aufwärts gehen….

Nvidia ist am Mittwoch minimal gebremst worden. Dennoch hat sich für das Unternehmen jetzt eine sehr schöne Aufwärtsperspektive ergeben. Denn die Aktie gewann alleine in den vergangenen fünf Tagen 5 % dazu. Das Plus des zurückliegenden Monats summiert sich auf deutliche 12 % und in drei Monaten kam es zum Aufschlag in Höhe von 27 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.