Nvidia Aktie: Droht nun ein Trendwechsel?

In den vergangenen sechs Wochen gehörte die Nvidia-Aktie zu jenen Werten am amerikanischen Aktienmarkt, die trotz der herrschenden Verunsicherung das Geld der Anleger aufsaugen und im Kurs ansteigen konnten. Ausgehend von einem am 18. März bei 180,68 US-Dollar ausgebildeten Tief vollzog die Aktie einen steilen Aufwärtstrend.

Bereits Ende März wurde die 50-Tagelinie erreicht und schließlich auch überschritten. Die Marke von ...



