Nvidia Aktie: Dieses Rückschlagpotenzial besteht jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia Aktie: Ja, das Wertpapier befindet sich in einem einwandfreien Aufwärtstrend. Solange die Trendindikatoren, vor allem die kurzfristig zu sehende 38-Tagelinie, es bestätigen bleibt das auch so. Dennoch möchte ich über das mögliche Rückschlagpotenzial sprechen. Wird also die 38-Tagelinie per Tagesschlusskurs unterschritten, so wird eine Ausdehnung der bereits laufenden Korrektur wahrscheinlich. Um das Rückschlagpotenzial zu messen, bietet es sich immer an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung