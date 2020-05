Nvidia-Aktie: Dieses Long-Signal sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie des amerikanischen Graphikkarten-Spezialisten Nvidia hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet und ist am 28. April erstmals seit Ausbruch der Krise auf über 300 US-Dollar gestiegen. In den letzten Tagen ist der Kurs wieder etwas zurückgekommen und notiert aktuell bei 290,52 USD. Dennoch ist die 300-US-Dollar-Marke nah, genauso wie das knapp darüber verlaufende Rekordhoch bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



