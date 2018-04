Nvidia-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

Nivdia ist in Deutschland vielen Analysten, vor allem aber privaten Investoren kaum bekannt. Dennoch hat es für die Aktie aktuell wieder tolle Signale gegeben. So konnte der Wert am Montag ein Plus von fast 1 % für sich verbuchen. Das wiederum ist im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend ein sehr positives Zeichen. Denn just in der aktuell erreichten Zone finden sich Haltepunkte, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.