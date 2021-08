Nvidia-Aktie: Da ist das Mega-Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie ist in den letzten Tagen in die Höhe geschnellt. Hierfür verantwortlich sind die jüngsten Quartalszahlen, die der Hersteller von Chips und Graphikprozessoren in der vergangenen Woche am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegt hat. Die Erlöse stiegen angesichts des Gaming- und Krypto-Booms und der damit verbundenen Nachfrage nach Graphikprozessoren um satte 68 Prozent und erreichten mit 6,5 Mrd. US-Dollar (USD) einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



