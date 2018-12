Nvidia-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Aktienkurs von Nvidia befindet sich gerade in einem Abwärtstrend und notiert aktuell bei ungefähr 146,25 US-Dollar. Der Relative Stärke Index verläuft etwas über der Grenze zum überverkauften Bereich; wenn die Aktie in nächster Zeit weiter fällt, wird es wohl zu einem Eintritt kommen. Die Up- und Down-Linie beim Aroon fallen gerade beide nach unten, die Down-Linie befindet sich dabei über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.