Nvidia-Aktie: Die Bullen sind noch lange nicht satt!

Die Nvidia-Aktie hat sich am Donnerstag mit deutlichen Zugewinnen in den Thanksgiving-Urlaub verabschiedet. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Anteilsschein fast 3 Prozent hinzu und beendete den Handel mit einem Kurs von 326,74 Dollar. Der Rückstand auf das ebenfalls in dieser Woche erreichte All-Time-High bei 346,47 Dollar beträgt damit gerade einmal 6 Prozent.

Nvidia liefert die fundamentalen Grundlagen

