Nvidia-Aktie: Die Bullen schwimmen sich frei!

Die Nvidia-Aktie hat zuletzt stärkere Verluste hinnehmen müssen, die zu einem Rücklauf bis zur 50-Tage-Linie (EMA50) geführt haben. Am Montag sanken die Notierungen um 6,75 Prozent und stellten so den Kontakt zum 50-Tages-Durchschnitt her. Am Dienstag wurde dieser zeitweise unterschritten, auf Schlusskursbasis aber klar verteidigt. Der Mittwoch sieht die Bullen wieder deutlich im Vorteil. Die Kurse steigen um mehr als 2



