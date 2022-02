Nvidia-Aktie: Die Bullen scheitern erneut

Im Anschluss an das Tief vom 24. Januar bei 208,88 US-Dollar konnten die Bullen die Nvidia-Aktie wieder ansteigen und bis an den 50-Tagedurchschnitt bei 260,78 US-Dollar vorrücken lassen. Er wurde auch mehrfach leicht überschritten, doch es fehlte danach an Anschlusskäufen. So fielen die Kurse immer wieder unter den EMA50 zurück. Das geschah am Donnerstag und Freitag mit einer so hohen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >