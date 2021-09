Nvidia-Aktie: Der Ausbruch geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

In den jüngsten Handelstagen konnte die Nvidia-Aktie ein Ausbruch über die Widerstandszone von 209 USD bewerkstelligen. So kam es zu einem fulminanten Anstieg in Richtung der Kursziele von 232,47 und 243,58 USD. Wahrscheinlich wird die Bewegung weiterhin voranschreiten können.

Längere Konsolidierung wird nach scharfem Anstieg möglich

Allerdings kann aufgrund des scharfen Anstieges von 116 bis auf nun 223 USD, was fast 100 %



