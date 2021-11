Nvidia-Aktie: Aufbau des Metaverse!

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) Aktien werden am Dienstag höher gehandelt, wobei die Stärke auf die Pläne von Meta Platforms Inc.(NASDAQ:FB) zurückzuführen ist, die Investitionen in Rechenzentren, Server und Netzwerkinfrastruktur zu erhöhen, wovon die Chipunternehmen profitieren könnten. Meta Platforms baut ein Metaverse auf, das wahrscheinlich mehr Mikrochips erfordern wird.

NVIDIA lag bei der letzten Kontrolle am Dienstagnachmittag um 2,06% höher bei 263,63 $.

