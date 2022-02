Nvidia-Aktie: Analystenbewertungen zusammengefasst!

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Harsh Kumar, Analyst bei, stuft die Aktie von(NASDAQ:NVDA) erneut mit „Overweight“ und einem Kursziel von $350 ein. Nvidia könnte in dieser Gewinnsaison ein großer Gewinner sein, da die Gewinne durch eine solide Leistung in den Geschäftsbereichen Spiele und Rechenzentren des Chipherstellers angetrieben werden, so Kumar. „Wir rechnen mit einem deutlichen Gewinnanstieg, wenn das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse vorlegt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!