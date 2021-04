Nvidia Aktie: AMD vs. Nvidia: Was sagen die Charts ist ein besserer Kauf im Moment?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) (minus 5%) und NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) (plus 5,6%) bewegten sich am Montag nach mehreren Ankündigungen von Nvidias Analystentag in entgegengesetzte Richtungen.

Unten finden Sie einen technischen Vergleich der beiden Charts, um zu sehen, welcher der bessere Kauf sein könnte.

AMD Tages-Chartanalyse

Der obige Chart zeigt, dass sich die Aktie innerhalb eines Kanals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung