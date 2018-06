Nuvo Group sichert 30-Millionen-USD-Finanzierung mit Hauptinvestor Shareholder Value Management AG

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Nuvo Group, LTD, einaufstrebendes führendes Unternehmen, das im Bereich der perinatalenGesundheit tätig ist, gab heute die Aufnahme von Finanzmitteln inHöhe von 30 Millionen USD bekannt, wovon 13 Millionen USD vomdeutschen Investmentspezialisten Shareholder Value Management AGinvestiert wurden. Darüber hinaus wurde Daniel Gilcher, Analyst beiShareholder Value Management, in den Unternehmensvorstand der NuvoGroup aufgenommen.Die neue Finanzierung ermöglicht es Nuvo, die Entwicklung seinerinnovativen Plattform zu beschleunigen und damit zu beginnen, diekommerzielle Durchführbarkeit seines bahnbrechenden Ansatzes für eineverbesserte Schwangerschaftsbegleitung nachzuweisen, die darinbesteht, eine kontinuierliche, konsistente und vernetzte Versorgungfür werdende Eltern und Gesundheitsfachkräfte bereitzustellen."Wir arbeiten an einem revolutionären Ansatz im Bereich derperinatalen Gesundheit durch die Schaffung einer neuen Generation vonTechnologielösungen, die künstliche Intelligenz, Big Data undmaschinelles Lernen in einem tragbaren Gerät kombinieren, dasspeziell für die Fernüberwachung vorgesehen ist", sagte Oren Oz, CEOder Nuvo Group. "Unsere fortschrittlichen Technologien schaffenMöglichkeiten zur erheblichen Verbesserung in einem Bereich derGesundheitsversorgung, der seit Jahrzehnten weitgehend unverändertgeblieben ist. Dabei transformiert die Nuvo Group dasSchwangerschaftserlebnis, indem Mütter und Ärzte Informationen inEchtzeit erhalten, sodass Ärzten die Möglichkeit gegeben wird, dieErfahrung für Mütter und Babys besser zu managen und gleichzeitig dieKosten für die Gesundheitssysteme zu senken.""Der innovative Ansatz der Nuvo Group im Bereich der perinatalenGesundheit ist dank seiner einzigartigen und schwer zu replizierendenKombination von Medizintechnik und skalierbarer Software und Analytikeine sehr überzeugende Investitionsmöglichkeit für Shareholder ValueManagement", sagte Daniel Gilcher, Analyst bei Shareholder ValueManagement. "Ich freue mich, mit dem Führungsteam der Nuvo Groupzusammenarbeiten zu dürfen, um den Erfolg der Organisationmitzugestalten. Ich glaube fest daran, dass die Nuvo Group am Randeeiner wissenschaftlichen Revolution steht, die nicht oft außerhalbuniversitärer Institutionen zu sehen ist und die zweifellos dazubeitragen wird, das Wissen im Bereich der Schwangerschaftsbetreuungweiterzuentwickeln und den Standard in der perinatalen Versorgungüber viele Jahre hinaus zu verbessern."Das Expertenteam der Nuvo Group widmet sich der Entwicklung vonSpitzentechnologien, die die aktuelle Schwangerschaftsbetreuungverbessern und neue Erkenntnisse in der perinatalen Versorgungschaffen. Die proprietären Daten- und Analyseplattformen desUnternehmens, kombiniert mit Produktalternativen, die kostengünstigerarbeiten als herkömmliche Überwachungslösungen, wirken sichunmittelbar darauf aus, wie die perinatale Versorgung von Patientenempfangen und von Medizinern erbracht wird."Durch medizinische Qualitätslösungen für Verbraucher, in diesemFall werdende Mütter, ermöglicht die Nuvo Group Frauen, sich währendihrer Schwangerschaft virtuell mit ihren Ärzten in Echtzeit zuverbinden", setzte Oz fort. "Infolgedessen verfügen Ärzte jetzt überzahlreiche Datenpunkte und haben mehr Gelegenheit, auf Veränderungenaufmerksam zu werden, Trends zu bewerten und schließlich fundierteEntscheidungen über Interventionen zu treffen, die nicht nur isolierteinen einzigen Patienten betreffen, sondern in weiterer Folge auchAuswirkungen auf die Allgemeingesundheit der Bevölkerung haben."Informationen zur Nuvo Group, LLCDie Nuvo Group engagiert sich für die Transformation derSchwangerschaftsbetreuung für eine neue Generation. ProprietäreSoftwarelösungen kombiniert mit innovativem Produktdesign nutzenBig-Data-Analysen zur Optimierung der Gesundheitsversorgung währendder Schwangerschaft auf globaler Ebene. Das Führungsteam der NuvoGroup besteht aus Daten-Ingenieuren, medizinischen Fachkräften,Software-Designern und stolzen Eltern, die die gemeinsame Visionteilen, neue Lösungen für Patienten und Ärzte zu schaffen, die einenunmittelbaren Einfluss auf die Betreuung von Müttern weltweit haben.Das erste Produktangebot der Nuvo Group für Gesundheitsdienstleisterwird derzeit klinisch untersucht, um die FDA-Zulassung zu erhalten,und ist noch nicht in den Vereinigten Staaten erhältlich.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.nuvo-group.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/676404/Nuvo_Group_Logo.jpgPressekontakt:Nicole Osborne312-755-5469nicole.osborne@zenogroup.comOriginal-Content von: Nuvo Group, übermittelt durch news aktuell