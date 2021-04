Nuveen Short Duration-Aktien: Machen Sie den Insidern nach!

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Mittwoch, 14. April zeigte, dass Saba Capital Management, L.P. 16.401 Aktien von Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund (NYSE:JSD) bei $14,27 am Montag, Apr 12, verkauft und 1.435 Aktien bei $14 verkauft.Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil des Managers an Nuveen Short Duration Inc. auf 1.143.967 Aktien. Der Nuveen Short Duration Credit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



