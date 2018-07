Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio: Haben Sie darauf geachtet?

Für die Aktie Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 24.07.2018 ein Kurs von 14,19 USD geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,32 USD. Der letzte Schlusskurs (14,19 USD) weicht somit -0,91 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (14,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,35 Prozent), somit erhält die Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

