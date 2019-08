Nuvaira gibt von Fachkollegen geprüfte Publikationen über Wirkungsmechanismen und klinische Ergebnisse der zielgerichteten Lungendenervierung bekannt

Randomisierte, scheinkontrollierte Einjahresdaten ausAIRFLOW-2-Studie wurden von AJRCCM akzeptiertMinneapolis (ots/PRNewswire) - Nuvaira (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2553801-1&h=2343176163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2553801-1%26h%3D3871703794%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nuvaira.com%252F%26a%3DNuvaira&a=Nuvaira), einEntwickler neuartiger Therapiestrategien zur Behandlung vonobstruktiven Lungenkrankheiten, kündigte heute mehrere vonFachkollegen geprüfte Publikationen an, die weitere Nachweise überdie Sicherheit, klinische Wirksamkeit und Wirkungsmechanismen dergezielten Lungendenervierungstherapie (Targeted Lung Denervation;TLD) bei COPD vorlegen.Das Lungendenervierungssystem des Unternehmens unter derBezeichnung dNerva® ist ein neuartiges bronchoskopisches Verfahren,bei dem der Input der für die Lungen zuständigen Nervenbahnenunterbrochen wird, um die klinischen Folgen einer nervlichenHyperaktivität zu verringern. Dieses Verfahren wirkt auf dieHyperreaktivität der Atemwege, eine sowohl bei COPD als auch beiAsthma zugrundeliegende pathophysiologische Untermauerung. Dieproprietäre TLD-Technologie von Nuvaira hat sich in dreiabgeschlossenen klinischen Studien als sicher und durchführbarerwiesen und das Unternehmen rekrutiert nunmehr Patienten für seineFDA-Zulassungsstudie AIRFLOW-3.In einer monozentrischen Teilstudie der IPS-II-Studie von Nuvairapräsentieren Valipour und Kollegen den physiologischen Nachweismithilfe der Überwachung einer etablierten neuralen Verbindungzwischen Atmung und Herzfrequenz, dass die Lungen von mit TLDbehandelten Patienten erfolgreich denerviert wurden. Slebos undKollegen berichteten über die Einjahresdaten aus AIRFLOW-1, einerDosis- und Sicherheitsstudie, in der die 12-monatige Sicherheit undDurchführbarkeit von TDL bei Patienten mit moderater bis schwererCOPD bestätigt wurde. Beide Manuskripte sind zur Veröffentlichung inder Fachzeitschrift Respiration angenommen worden.AIRFLOW-2 ist eine doppelblinde, scheinkontrollierte,multizentrische, randomisierte klinische Studie (RCT-Studie), umunerwünschte respiratorische Ereignisse bei 82 moderat bis schwererkrankten COPD-Patienten zu bewerten, die trotz optimalermedizinischer Versorgung eine hohe Symptombelastung aufweisen. Shah,Slebos und Kollegen fanden heraus, dass das Risiko einerschwerwiegenden COPD-Exazerbation, die einen Krankenhausaufenthalterfordert, in der TLD-Behandlungsgruppe erheblich geringer war als imVergleich zur Gruppe mit Scheinbehandlung über 12,5 Monate derRandomisierung (p=0,0390). Es wurden keine Hämoptyse oderPneumothorax beobachtet, was mit der langfristigen Nachkontrolle derfrüheren Studien im Einklang steht. AIRFLOW-2 wurde für dieVeröffentlichung im American Journal of Respiratory and Critical CareMedicine (AJRCCM) akzeptiert.Diese Publikationen tragen zu einer wachsenden Literatursammlungbei, die das therapeutische Potenzial der gezieltenLungendenervierung bestätigt, um letztlich einen dringendenmedizinischen Bedarf unter Patienten mit symptomatischer COPDerfüllen zu können.Informationen zu NuvairaNuvaira (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2553801-1&h=1189836865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2553801-1%26h%3D1848002811%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nuvaira.com%252Fcompany%252F%26a%3DNuvaira&a=Nuvaira) ist ein privates Unternehmen mitHauptsitz in Minneapolis, Minnesota. Das proprietäreLungendenervierungssystem dNerva® des Unternehmens wirkt auf dieHyperreaktivität ein, eine sowohl bei COPD als auch bei Asthmazugrundeliegende pathophysiologische Untermauerung, die während einesVerfahrens unter der Bezeichnung gezielte Lungendenervierung(Targeted Lung Denervation; TLD) behandelt wird. DasLungendenervierungssystem dNerva® ist gemäß CE-Kennzeichnungzugelassen. In den USA ist das Lungendenervierungssystem dNerva® nochin der klinischen Erprobungsphase und nicht kommerziell erhältlich.Nuvaira und dNerva sind eingetragene Markenzeichen von Nuvaira, Inc.Besuchen Sie bitte unsere neu aktualisierte Website und diePublikationsverzeichnisse unter www.Nuvaira.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819841/Nuvaira_Logo.jpgPressekontakt:Amy Wolter+1 (763) 450-5676info@nuvaira.comOriginal-Content von: Nuvaira, übermittelt durch news aktuell