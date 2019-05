Nuvaira erhält französische Innovationsfinanzierung für entscheidende Studie AIRFLOW-3

Neues Programm sorgt für Erstattung der TLD-Therapie in FrankreichMinneapolis (ots/PRNewswire) - Nuvaira (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2451816-1&h=3471223760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2451816-1%26h%3D459116066%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nuvaira.com%252F%26a%3DNuvaira&a=Nuvaira), Entwicklerneuer Therapiestrategien zur Behandlung obstruktiverLungenerkrankungen, wurde von der Haute Autorité de Santé (HAS, diefranzösische Gesundheitsbehörde) in ihr Programm "Forfait Innovation"aufgenommen. Das Programm ist dazu da, neue medizinische Geräte mitsignifikantem Potenzial der Verbesserung klinischer Ergebnisseschneller zu entwickeln. Ziel ist die Beschleunigung des Zugangs zuwichtigen neuen Therapien.Forfait Innovation ist ein einzigartiges Programm, das denlandesweiten Zugang zu bahnbrechenden, innovativen Therapien währendfortgeführter Sammlung klinischer und gesundheitsökonomischer Dateneröffnet, um der HAS die vollständige Beurteilung der Leistung unddes klinischen Nutzens der Therapie zu ermöglichen. Zu den striktenAnforderungen des Programms gehören der Status als neue Behandlungvor der Vermarktung, belegte Sicherheit und klinisches Potenzial zurDeckung bislang ungedeckten medizinischen Bedarfs. Das Programmerfordert zudem eine robuste, prospektive klinische Studie zurBestätigung von Sicherheit und Wirksamkeit in einer klar definiertenPatientengruppe. Die entscheidende, randomisierte, doppeltverblindete Studie mit Scheinkontrolle von Nuvaira unter dem NamenAIRFLOW-3 (NCT03639051) ist die erste COPD-Studie der chronischen,obstruktiven Lungenerkrankung mit Intervention, die eine Reduzierungder Verschlimmerung von COPD als primären Endpunkt setzt.Im Februar reichte Nuvaira in Zusammenarbeit mit derErstattungsberatung MediTech Access und wichtigen Vordenkern vonUniversitätskliniken in Grenoble und Reims ein Dossier präklinischerund klinischer Daten ein, darunter Resultate nach einem Jahr, die ausder randomisierten Studie AIRFLOW-2 mit Scheinkontrolle stammen. HASist der Ansicht, dass AIRFLOW-3 angemessene Belege der Sicherheit undWirksamkeit von TLD beibringen kann. Im Rahmen des Programmes ForfaitInnovation werden die Kosten der französischen Patienten, die an 8Universitätskliniken in ganz Frankreich an AIRFLOW-3 teilnehmen,erstattet, einschließlich der Kosten der TLD-Katheter. Die Klinikenkönnen Patienten nach Abschluss der Aufnahme in die Studie weiterhinmit TLD therapieren. Dies wird erstattet, bis die Ergebnisse derStudie AIRFLOW-3 zur Verfügung stehen."Wir sind höchst erfreut darüber, dass die Ergebnisse unsererStudie AIRFLOW-2 im Rahmen dieses neuen Programms zu einer Erstattunggeführt haben", sagte Dr. Dennis Wahr, der CEO von Nuvaira. "Wirrechnen damit, dass die Ergebnisse unserer Studie AIRFLOW-3 uns denÜbergang in permanente und landesweite Erstattung ermöglichen.""Die Signale des Vagusnervs für die Lunge tragen signifikant zuSymptomen und Verschlimmerung von COPD-Patienten bei", sagte Dr.Bruno Degano, Ph.D., Direktor des Bereiches Lungenheilkunde der CHUGrenoble. "Die Universitätsklinik Grenoble ist erfreut, bei denBemühungen unseres Landes zur Weiterbildung und Rekrutierung imRahmen von AIRFLOW-3 führend tätig zu sein."Informationen zu NuvairaNuvaira (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2451816-1&h=2402598740&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2451816-1%26h%3D2478720043%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nuvaira.com%252Fcompany%252F%26a%3DNuvaira&a=Nuvaira) ist ein Unternehmen in privaterHand mit Hauptsitz in Minneapolis (Minnesota). Das rechtlichgeschützte Lungendenervierungssystem dNerva® des Unternehmensbehandelt überaktive Atemwege, eine pathophysiologische Grundlage vonCOPD und Asthma, mit einer Prozedur, die gezielte Lungendenervierung(Targeted Lung Denervation - TLD) genannt wird. Nuvaira hat dreiklinische Studien abgeschlossen: IPS-I/II, AIRFLOW-1 sowie kürzlichdie randomisierte, doppelt verblindete klinische Studie AIRFLOW-2 mitScheinkontrolle.Das dNerva® Lungendenervierungssystem ist CE-zertifiziert. DasdNerva® Lungendenervierungssystem wird derzeit klinisch untersuchtund ist in den USA nicht kommerziell erhältlich. Nuvaira und dNervasind eingetragene Warenzeichen der Nuvaira Inc. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.Nuvaira.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819841/Nuvaira_Logo.jpgPressekontakt:Amy Wolter+1 (763) 450-5676info@nuvaira.comOriginal-Content von: Nuvaira, übermittelt durch news aktuell