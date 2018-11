Nutzung von Machine Learning verzehnfacht sich in den nächsten vier Jahren (FOTO)

Berlin (ots) -Studie belegt: Digitaler Wertschöpfungsanteil durch KI und MachineLearning nimmt rasant zu - allein die deutschen Top-100-Unternehmensetzen 2022 über 100 Mrd. Euro damit umDie Hälfte der Unternehmen in Deutschland beschäftigt sich aktivmit Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning. Eineraktuellen Studie von Crisp Research zufolge hat sich der Anteil derUnternehmen, die auf diese zukunftsweisenden Technologien setzen,binnen zwei Jahren verdoppelt. In den nächsten vier Jahren wird eineVerzehnfachung des Wertschöpfungsanteils prognostiziert. Die Studieentstand in Kooperation mit The unbelievable Machine Company (*um)und Dell EMC.Industrie 4.0 ist längst RealitätKünstliche Intelligenz und Machine Learning sind in Deutschlandangekommen. Die Technologien kommen in immer mehr Anwendungsbereichenzum Einsatz. Ihr Planungs- und Einsatzgrad nimmt ebensokontinuierlich zu wie der Wertschöpfungsanteil an digitalen Produktenund Lösungen. Das belegt die Befragung von 154 IT- undBusiness-Entscheidern aus mittelständischen Unternehmen und Konzernenunterschiedlicher Branchen im März und April 2018.Demnach beschäftigt sich schon jetzt die Hälfte der deutschenUnternehmen (50 Prozent) aktiv mit Machine Learning. Vor zwei Jahrenlag der Anteil noch bei 28 Prozent. Mehr als jedes fünfte Unternehmen(22 Prozent) setzt bereits Machine Learning produktiv im Unternehmenein. Der Großteil nutzt die Technologie für die klassischeProzessoptimierung, etwa in der Produktion durch vernetzte Anlagenzur Einsparung von Verarbeitungs- und Analyseschritten. Zudem kommtMachine Learning verstärkt als Grundlage für digitale Produkte und inder Kundenanalyse zum Einsatz.Gelder sind vorhandenFast die Hälfte der Entscheider (44 Prozent) geht davon aus, dassMachine Learning in den nächsten zwei Jahren mehr als 20 Prozent derWertschöpfung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen ausmacht.Allein für die 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmen entsprichtdas rund 61 Milliarden Euro im Jahr 2020.Bis 2022 wird eine Verzehnfachung des Wertanteils auf etwa 104Milliarden Euro erwartet, was rund einem Viertel der digitalenWertschöpfung deutscher Konzerne entspricht und die strategischeRelevanz für Digitalisierung und Wettbewerbsfähigkeit untermauert.Entsprechend schlüssig die Erkenntnis, dass es fürMachine-Learning-Projekte kaum Budget-Restriktionen gibt: Mehr alsdie Hälfte der Unternehmen (56 Prozent) greift auf volleDigitalisierungs-Budgets zu. Immerhin 40 Prozent der Unternehmenverfügen sogar über klar dedzierte Machine-Learning-Budgets.Hardware und Support sind wesentliche ErfolgsfaktorenAls wesentliche Treiber für die Zunahme vonMachine-Learning-Strategien und das Tempo, mit dem es zumIT-Mainstream wird, nennen die Studienmacher die umfangreichentechnologischen Entwicklungen durch die Hardware-Hersteller. Geradedie Frage nach der Hardware und dem Betrieb ist wiedererfolgsentscheidend. Weitere Faktoren sind stetig neue Produkte imBereich Business Intelligence und Analytics sowie kontinuierlichoptimierte Machine-Learning-as-a-Service-Angebote derPublic-Cloud-Anbieter.Die zahlreichen Tools und Applikationen allein reichen für denerfolgreichen industriellen Einsatz allerdings nicht aus, so dieStudie. Für den produktiven Einsatz greift ein Großteil der befragtenUnternehmen (46 Prozent) auf die Unterstützung von Data Science undManaged Hosting zurück. Im industriellen Einsatz versierte externeIT-Dienstleister und -Berater tragen entscheidend dazu bei, dass neueMachine-Learning-Projekte entstehen.Künstliche Intelligenz und Machine Learning weiter aufWachstumskursDas enorme Potenzial von KI und Machine Learning ist noch längstnicht ausgeschöpft. Die von Crisp Research in Kooperation mit Theunbelievable Machine Company (*um) und Dell EMC erstellte Studie"Machine Learning in Unternehmen - Betrieb und Anwendung vonKünstlicher Intelligenz" macht klar, dass die Integration in Produkteund Leistungen sukzessive weiter erfolgt und sich immer mehrAnwendungsszenarien abzeichnen. Sie zeigt, wie Unternehmen dieOperations organisieren bzw. welche Anwendungen mittlerweile aufBasis von Machine Learning basieren oder dies in Zukunft tun werden.Interessierte können die Studie ab sofort unterhttps://hubs.ly/H0fkDPr0 kostenlos herunterladen.Die wichtigsten Ergebnisse im ÜberblickMachine Learning ist ein Teil der deutschen Wirtschaft: Aktuellbeschäftigt sich bereits die Hälfte der deutschen Unternehmen (50Prozent) aktiv mit Machine Learning. Vor zwei Jahren lag der Anteilnoch bei 28 Prozent. Mehr als jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent)setzt Machine Learning bereits produktiv im Unternehmen ein.Machine Learning als fester Bestandteil digitaler Produkte: Fastdie Hälfte der Entscheider (44 Prozent) geht davon aus, dass MachineLearning in den nächsten zwei Jahren mehr als 20 Prozent derWertschöpfung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen ausmacht.Allein für die 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmenentspricht das rund 61 Milliarden Euro im Jahr 2020. Bis 2022 machenMachine Learning und KI ein Viertel der digitalen Wertschöpfung aus.Hardware is back: Beim Trainieren und Processing vonMachine-Learning-Algorithmen liegt Spezial-Hardware im Trend. Rundein Drittel (31 Prozent) der Entscheider plant den Einsatz vonGPU-Clustern, jeder Vierte will künftig auch ASIC/TPU- bzw.FPGA-Cluster einsetzen.Volle Digitalisierungstöpfe statt Budget-Restriktionen: Mehr alsdie Hälfte der Unternehmen (56 Prozent) greift fürMachine-Learning-Projekte auf die Digitalisierungs-Budgets zu. 40Prozent der Unternehmen verfügen sogar über dedizierte Budgets fürMachine Learning.Vorhandene Datenschätze sind unverzichtbar: In vielen Use Casesfür Machine Learning steht die Optimierung bestehender Geschäfts- undProduktionsprozesse im Fokus. Für die Entwicklung entsprechenderModelle und Algorithmen liefern daher Produktionsdaten (42 Prozent),Maschinendaten (38 Prozent) sowie SAP-Daten (59 Prozent) dieGrundlage.Neue Datenquellen auf dem Vormarsch: Schon ein Drittel derUnternehmen hebt mittels Machine Learning Wertschöpfungs- undEffizienzpotenziale auf Basis von IoT-Daten (31 Prozent) sowie ausexternen Datenquellen (30 Prozent).Große Verantwortung: Unternehmen wissen um die Herausforderungenim Bereich Machine Learning. Datenschutzprobleme oder falschePrognosen wären für knapp die Hälfte (47 Prozent) der Entscheidermögliche Auslöser, ihre Machine-Learning-Projekte zu überprüfen oderzu stoppen.Nicht ohne meinen Partner: Die Mehrheit der befragten Unternehmenrealisiert ihre Machine-Learning-Projekte nicht allein, sonderngemeinsam mit Partnern. Für zwei Drittel (75 Prozent) sind erfahreneIT-Dienstleister bei der Umsetzung unverzichtbar - und weitausrelevanter als Universitäten (18 Prozent), Start-ups (21 Prozent)oder Unternehmensberater (25 Prozent).Machine Learning-as-a-Service: Den Einstieg in das Thema macht einGroßteil der Unternehmen (55 Prozent) mittelsMachine-Learning-as-a-Service in der Cloud. In produktivenEinsatzszenarien spielen auch das Hosting (25 Prozent) sowie derBetrieb in der Cloud (36 Prozent) eine Rolle.Über Unbelievable Machine:The unbelievable Machine Company GmbH (*um) ist der führendeFull-Service-Dienstleister für anspruchsvolle Digitalprojekte. AlsSpezialist für Big Data (Data Science und Data Engineering) und CloudServices entwickelt das Unternehmen präzise Lösungen für individuellegeschäftskritische Herausforderungen namhafter Kunden aus denBranchen Automotive, Handel, Online-Services, Medien und vielen mehr.Als einziger europäischer Anbieter wurde *um von Gartner als "CoolVendor" in der Kategorie "Information Infrastructure & Big Data"benannt. 2017 kürte ISG/Experton das Unternehmen zum "Big DataLeader" und "Data Analytics Leader". Als Teil der Basefarm-Gruppe(ein Unternehmen der Orange Business Services) bietet *um hochwertigelokale Services mit globaler Europa-basierter Infrastruktur. 2008gegründet, arbeiten heute rund 150 unglaubliche Mitarbeiter an denStandorten Berlin, Frankfurt und Wien für *um. //www.unbelievable-machine.comÜber Dell EMC:Dell EMC ist Teil von Dell Inc. und ermöglicht Organisationen,ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenterInfrastrukturen, Server, Speichersysteme undDatensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren undzu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eineverlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen undihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungenzukunftsfähig zu machen. Kunden - einschließlich 98 Prozent derFortune-500-Unternehmen - vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMCund das branchenweit umfangreichste und innovativsteInfrastruktur-Portfolio für Clients, Rechenzentren und die Cloud.Darüber hinaus treibt Dell EMC Entwicklungen in den BereichenKünstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und Deep Learning(DL) voran, um diese auch für Unternehmen zugänglich zu machen. //www.dellemc.com/de-de/index.htmÜber Crisp Research:Die Crisp Research AG ist ein unabhängiges IT-Research-undBeratungsunternehmen. Mit einem Team erfahrener Analysten, Beraterund Software-Entwickler bewertet Crisp Research aktuelle und kommendeTechnologie- und Markttrends. Crisp Research unterstützt Unternehmenbei der digitalen Transformation ihrer IT- und Geschäftsprozesse. DieAnalysten tragen aktiv zu den Debatten um neue Technologien,Standards und Markttrends bei und zählen zu den relevantenInfluencern der Branche. Pressekontakt:
The unbelievable Machine Company GmbH
Philipp Schlüter
Grolmanstraße 40
10623 Berlin
030 88926560
philipp.schlueter@unbelievable-machine.com

Original-Content von: The unbelievable Machine Company, übermittelt durch news aktuell