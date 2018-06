Nutzung unlizenzierter Software sinkt in Deutschland auf 20 Prozent / Weltweit steigende Sorge vor Data Hacks und Malware

München (ots) - In Deutschland ist Software im Wert von 1,3 Mrd.Euro ohne Lizenz im Einsatz: Jedes fünfte Programm (20 Prozent) istunlizenziert. Dies stellt einen Rückgang um zwei Prozentpunktegegenüber der letzten Studie aus dem Jahr 2016 dar. Weltweit sind 37Prozent aller Programme ohne Lizenz im Einsatz, vor zwei Jahren lagdieser Wert noch bei 39 Prozent. Dies ist die Kernaussage derneuesten Auflage der BSA | The Software Alliance Global SoftwareStudie.Für den weltweiten Rückgang identifiziert die BSA eine Reihe vonUrsachen: zum einen das stärkere Wachstum des Software-Marktes inLändern mit einem höheren Anteil lizenzierter Software, zum anderender Trend zu Abonnement-Modellen bei der Software-Nutzung. Trotz despositiven Trends entstehen den Software-Herstellern aber immer nocherhebliche Schäden. Der Wert der unlizenziert eingesetzten Softwarebeträgt weltweit rund 38 Mrd. Euro.Für Deutschland zeigt die Global Software Study der BSA | TheSoftware Alliance einen Anteil von 20 Prozent nicht lizenzierterComputer Software. Dies stellt einen Rückgang um zwei Prozentpunktegegenüber der 2016 veröffentlichten Vorgängerstudie dar. Der Wert derunlizenzierten Software beträgt aktuell 1,3 Mrd. Euro.Georg Herrnleben, Senior Director Compliance Programs EMEA bei derBSA: "Die aktuelle Entwicklung ist positiv. Doch gerade imUnternehmensbereich gibt es noch zu viele Geschäftsführer, die beider ordnungsgemäßen Lizenzierung der Software bremsen und ihre Firmender Gefahr von Sicherheitslücken aussetzen. Wer sich nicht um dievollständige Lizenzierung seiner Software kümmert, geht eine Reihevon Risiken ein: rechtlich, betrieblich, sicherheitstechnisch. Nichtzuletzt auch persönlich strafrechtlich."Pressekontakt:vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch GmbHMichael HöppnerTel. +49 (0) 89 3 21 51-848E-Mail: bsa@vibrio.deInternet: http://www.vibrio.euOriginal-Content von: BSA | The Software Alliance, übermittelt durch news aktuell