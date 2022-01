Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland verliert Finanzchefin

BESSENBACH (dpa-AFX) - Beim Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland gibt es überraschend einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Finanzchefin Inka Koljonen legt ihr Amt zu Ende Januar nieder, wie der Konzern am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Die Managerin verlasse das Unternehmen, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen bei einem großen deutschen Lkw-Hersteller" zu widmen, hieß es weiter.

SAF Holland hat bereits die Suche zur Neubesetzung des Vorstandspostens eingeleitet. Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist, wird der amtierende Konzernchef Alexander Geis ab Februar das Finanzressort interimistisch führen./tav/eas