Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland erhält Millionenauftrag

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat einen langfristigen Millionenauftrag erhalten.



Mit dem österreichischen Lkw-Trailer-Hersteller Schwarzmüller sei ein Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich geschlossen worden, wie SAF-Holland am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Zum Vergleich: 2018 erzielte das SDax -Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Bei den Anlegern kam der Auftrag gut an. Die Aktien stiegen am Mittwochvormittag um knapp 2 Prozent./mis/fba