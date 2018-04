Nutzfahrzeugmesse Birmingham: Ford präsentiert den Ranger Wildtrak X (FOTO)

Köln / Birmingham (ots) -- Ranger Wildtrak X: Metallic-Lackierung in Performance-Blau,Karosserie-Elemente in schwarz abgesetzt- FordPass Connect: intelligente Vernetzung von Nutzfahrzeugen- Innovative Lösungen für City-Lieferverkehr: der elektrifizierteTransit Custom PHEV aus dem Londoner Flotten-GroßversuchNach dem überzeugenden Verkaufserfolg der exklusiven Black Editionstellt Ford heute auf der Nutzfahrzeugshow in Birmingham eine weitereSonderversion seines europäischen Pick-up-Bestsellers vor: den RangerWildtrak X. Der eindrucksvolle Pick-up steht erstmals in derMetallic-Lackierung Performance-Blau zur Wahl, währendKarosserie-Elemente wie Kühlergrill, Sportbügel, Dachreling,Trittstufen, Leichtmetallräder und Wildtrak-Logos in schwarzabgesetzt werden. Das verschließbare Laderaumrollo zählt zurSerienausstattung. Im Innenraum der serienmäßigen Doppelkabine sorgenschwarze Ledersitze mit grauen Ziernähten für ein Premium-Ambiente.Den Allradantrieb übernimmt der 147 kW (200 PS)*(1) starkeTDCi-Turbodiesel mit 3,2 Liter Hubraum in Verbindung mit dem6-Gang-Automatikgetriebe. Der Ranger Wildtrak X kommt noch in diesemJahr auch in Deutschland auf den Markt.Ford hat sich in den vergangenen drei Jahren als Nummer 1 an dieSpitze des europäischen Nutzfahrzeugmarktes(2) gesetzt und dieseFührungsposition auch in den ersten drei Monaten 2018 mit 93.200verkauften Einheiten weiter ausgebaut. Es war das bisher beste ersteQuartal für die europäische Nutzfahrzeug-Sparte von Ford seit 1993.Mit FordPass Connect beginnt die intelligente Vernetzung vonNutzfahrzeugenAls Teil der Produktstrategie, quer durch das Modellangebotmoderne Konnektivitätslösungen auf Basis der Smartphone-Technologieauszubauen, führt Ford das neue FordPass Connect-Modem nun auch fürseine europäischen Nutzfahrzeuge ein. An Bord des Transit Connect undFiesta Van können Geschäftskunden über FordPass Connect mit ihremFahrzeug auf bislang nicht gekannte Weise interagieren und es zumBeispiel als mobilen WLAN-Hotspot für zeitgleich bis zu zehnEndgeräte nutzen. In Verbindung mit dem sprachsteuerbarenKommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink undTouchscreen - mit Navigation und Live Traffic-Updates - ermöglicht esdies dem Fahrer, seine Routen noch schneller, leichter undstressfreier zu planen.Speziell für Flottenbetreiber interessant: Über die zugehörigeFordPass Connect App erlaubt FordPass Connect die Fernabfragewichtiger Parameter auch mehrerer Fahrzeuge über einen Account, sozum Beispiel- Fehlermeldungen bei zu geringem Ölstand, defekten Lampen oderanderen Störungen, die einen Wartungsaufenthalt notwendigmachen,- Fahrzeugstatus in Bezug auf Kraftstoffreserve, Luftdruck derReifen und ähnliches,- Verriegelung des Innen- und Kofferraums inklusive Bedienung ausder Ferne,- aktueller Standort, um das Fahrzeug auf unübersichtlichenParkplätzen schnell wiederzufinden."Vernetzte Nutzfahrzeuge eröffnen unseren Kunden fantastische neueMöglichkeiten für ein noch erfolgreicheres Wirtschaften. Was wir inBirmingham zeigen, ist nur der Anfang", betont Hans Schep, LeitenderManager Nutzfahrzeuge von Ford Europa. "Aufbauend auf derkonkurrenzfähigsten Nutzfahrzeug-Modellpalette unserer bisherigenGeschichte, ist es das Ziel von Ford, die effizientesten Lösungen fürden Transport von Menschen und Gütern in den Städten anzubieten."Innovative Lösungen für den innerstädtischen GütertransportEinen Ausblick auf emissionsfreien Transportverkehr im urbanenBereich bietet der Ford Transit Custom PHEV (PHEV = Plug-in HybridElectric Vehicle), den Ford ebenfalls in Birmingham präsentiert. DieSerienproduktion des elektrifizierten Plug-in-Hybrid-Modells soll2019 starten. Der Ford Transit Custom PHEV verfügt über den vielfachpreisgekrönten 1,0 Liter großen EcoBoost-Turbobenziner. DerDreizylinder treibt den Lieferwagen jedoch nicht direkt an, sondernkommt als Range Extender für einen Elektromotor zum Einsatz. Miteiner vollen Batterie schafft das dann Null-Emissions-Fahrzeug über50 Kilometer.Als Teil des "Transport for London"-Projekts nehmen derzeit 20Ford Transit Custom PHEV an einem zwölf-monatigen Flotten-Großversuchin der britischen Landeshauptstadt teil. Sie sind mit hochmodernenTelematik-Systemen ausgestattet, die Performance-Daten in Echtzeitliefern und sich via Geofencing-Technologie, die den aktuellenEinsatzort erkennt, automatisch den jeweiligen Gegebenheitenanpassen.Der Praxistest, der von der britischen Regierung mit 4,7 MillionenPfund (rund 5,4 Millionen Euro) unterstützt wird, soll Erkenntnissesammeln, wie sich der Einsatz von Hybrid-Transportern insbesondereauf die Luftqualität in Ballungszentren auswirkt. DieErfahrungswerte, die Ford gemeinsam mit seinem Partner ProdriveAdvanced Technology and Revolve Technologies aus diesemFlottenversuch generiert, kommen schon bald dem neuen Transit CustomPHEV-Serienmodell zugute.Das Digital Service ConceptInteressant für Betreiber kommerzieller Fuhrparks ist auch dasneue Digital Service Concept, das Ford in Birmingham präsentiert. Esunterstützt einen multi-modalen Zugang für die Zustellung von Warenin der Innenstadt, indem es die systembedingten Vorteile vonLieferfahrzeugen, Fahrradkurieren und Fußgängerboten miteinanderkombiniert. Ziel ist es, die besonders schwierige "Letzte Meile"effizienter, schneller und umweltverträglicher zu bewältigen. Fordarbeitet derzeit an einem Partnernetzwerk, um das Digital ServiceConcept noch in diesem Jahr in London in der Praxis zu testen.Attraktiv, kompakt und ökonomisch: Der neue Ford Fiesta VanAls Reaktion auf die starke Kundennachfrage feiert der neuentwickelte dreitürige Ford Fiesta Van noch in diesem Jahr seinComeback in der Nutzfahrzeugfamilie von Ford. Der kompakteLieferwagen basiert auf der neuen Ford Fiesta-Baureihe und kann inausgewählten Märkten noch im Frühjahr bestellt werden. DieAuslieferung beginnt im Herbst. Eine Markteinführung in Deutschlandist nicht geplant.Mit seinem praktischen Kofferraum, der mit einem Stauvolumen vonbis zu 1,0 Kubikmetern und einer Ladetiefe von fast 1,3 Meternaufwartet, bietet er sich Unternehmern und Dienstleistern alsbesonders attraktives, wendiges und kostengünstiges Firmenfahrzeugan. Der neue Fiesta Van besitzt eine Nutzlast von rund 500 Kilogramm.Mit dem Ford Fiesta Van kehrt der Automobilhersteller aufausgewählten Märkten zurück in das Segment der innerstädtischenVerteiler-Kleinwagen. Neben Transit Courier, Transit Connect undTransit Custom rundet der Ford Fiesta Van das erfolgreicheTransporter-Programm der Marke nach unten ab.* Kraftstoffverbrauch des Ford Ranger 4x4 Automatik mit 147 kW(200 PS) in l/100 km: 11,4 (innerorts), 7,3 (außerorts), 8,8(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 231 g/km.CO2-Effizienzklasse: D(1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Seit 1. September 2017 werden bestimmte Neufahrzeuge nach demWorld Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) gemäß (EU)2017/1151 in der zuletzt geänderten Fassung homologiert. Beim WLTPhandelt es sich um neues, realitätsnäheres Prüfverfahren zur Messungdes Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Ab dem 1. September2018 ersetzt WLTP das aktuelle Testverfahren NEFZ (Neuer EuropäischerFahrzyklus) komplett. Während der Auslaufphase des NEFZ werdenKraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen nach WLTP-Standards auf dasNEFZ-Verfahren umgerechnet. Da sich einige Verfahren zur Bestimmungder Verbrauchs- und Emissionswerte verändert haben, ergibt sich einegewisse Abweichung zu bisherigen Angaben. D. h., ein und dasselbeFahrzeug könnte unterschiedliche Werte bei Kraftstoffverbrauch undCO2-Emissionen aufweisen.(2) Ford Europa berücksichtigt folgende 20 europäische Märkte, aufdenen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertretenist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen,Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien, Schweden, Schweiz,Tschechien und Ungarn.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 