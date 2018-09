Nutzfahrzeug-Klimaanlagen: DBU will umweltverträglichere Kältemittel als Standard sehen / Generalsekretär Bonde besuchte Messestand des DBU-Umweltpreisträgers Konvekta auf IAA

Hannover (ots) - Ein Zeichen setzen für den Klimaschutz - das hatdie Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit dem von ihr verliehenenDeutschen Umweltpreis als höchstem Umweltpreis Europas in 26 Jahrenschon mehrfach getan. 2007 - vor elf Jahren - wurden in Aachen derGründer der Schwalmstädter Firma Konvekta, Carl H. Schmitt, und seinlangjähriger Entwicklungsleiter Prof. Dr.-Ing. Jürgen Köhlerausgezeichnet. Sie hatten mit relativ bescheidenen Mitteln wichtigeVorarbeiten für den möglichen Einsatz von Kohlendioxid (CO2) alsKältemittel in der Nutzfahrzeug-Klimatisierung geleistet. Das istlaut Umweltbundesamt 1.430-mal weniger klimaschädlich als bisherverwendete Kältemittel. Doch Standard ist CO2 auch heute vor allembei Bussen und Lkw noch immer nicht. DBU-Generalsekretär AlexanderBonde: "Nach anfänglichem Zögern stellt jetzt die deutschePkw-Branche auf umweltverträglichere Alternativen um und nimmt damitweltweit eine Vorreiterrolle ein. Das muss auch im NutzfahrzeugbauStandard werden.""Funktionstüchtigkeit dieser Technik demonstriert und bewiesen,dass es auch umweltfreundlich geht"Bonde stattete heute in Hannover dem Messestand desUmweltpreisträgers auf der IAA Nutzfahrzeuge einen Besuch ab. DasGespann Köhler/Schmitt war damals von der DBU ausgezeichnet worden,weil aus undichten Klimaanlagen, bei Unfällen oder bei der Wartungund Entsorgung von Autos eingesetzte Kältemittel regelmäßigentwichen. Die seien aber mitverantwortlich für den Treibhauseffekt -in großen Dimensionen, wie die DBU damals betonte: DerKohlendioxid-Ausstoß rund zweieinhalb Millionen sparsamer Kleinwagenmit einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern könnte durch denEinsatz alternativer Kältemittel kompensiert werden.Technologie über 15 Jahre bis zur Serieneinführung vorangetriebenTrotz erheblicher technischer und finanzieller Risiken hättenSchmitt und Köhler die Entwicklung dieser Technologie über 15 Jahremaßgeblich und bis zur Serieneinführung im Nutzfahrzeugbauvorangetrieben und damit in einer Branche, die eher vonGroßunternehmen geprägt sei. Bonde: "Die deutsche Automobilindustriehat sich infolge einer intensiven öffentlichen Diskussion dazuentschieden, beginnend im Hochpreissegment in ihren Klimaanlagen dieheutigen Kältemittel durch umweltfreundliches Kohlendioxid zuersetzen. Maßgebliche Anstöße für diese Technologie sind auch auf dieFirma Konvekta zurückzuführen. Sie hat die Funktionstüchtigkeitdieser Technik demonstriert und bewiesen, dass es auch nachhaltig undumweltfreundlich geht." Herausforderung für die Hersteller sei, dassfür den Einsatz neuer synthetischer Kältemittel in den Klimaanlagennur geringe Änderungen an der bestehenden Technik notwendig seien,während beim Einsatz von CO2 eine komplett neue Klimaanlageentwickelt werden müsse. Daher benötige der Produktionshochlaufsolcher CO2-Klimaanlagen erfahrungsgemäß einen gewissen Zeitraum.Elektromobilität kann CO2 den Weg bahnenGerade der nun eingeschlagene Weg in die Elektromobilität müsseeigentlich, so Bonde, dem CO2 nachdrücklich den Weg bahnen. Es könnenämlich nicht nur als Kältemittel zum Kühlen, sondern auch inWärmepumpen für die Fahrzeugheizung genutzt werden, womit imVergleich zu einer herkömmlichen Dieselheizung deutlich Energieeingespart und der Ausstoß von Schadstoffen verringert werden könnte.Dass heute Omnibusse nur auf speziellen Kundenwunsch mitCO2-Klimaanlagen ausgestattet würden, müsse bald eine "Fußnote derAutomobilgeschichte" sein, so Bonde: "Im Interesse des Klimaschutzesspricht sich die DBU nachdrücklich dafür aus, CO2 auch imkonventionellen Bau von Bussen und Lkw als Standard einzusetzen."Hohe Kälteleistung, nicht brennbar und kostengünstig verfügbarSeit dem 1. Januar 2017 dürfen neue Klimaanlagen von Pkw undleichten Nutzfahrzeugen nur noch mit Kältemitteln mit einem kleinenTreibhauspotenzial (unter 150) befüllt werden, wie DBU-Experte DirkSchötz erläutert. Als Ersatzkältemittel werde derzeit vor allemR1234yf verwendet. Nach Ansicht des Umweltbundesamtes belegt eineStudie der Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- undForschungsanstalt (Empa) aber, dass sich aus diesem Kältemittel vorallem Trifluoressigsäure (TFA) in der Atmosphäre bildet. Die extremwasserlösliche und algengiftige Säure werde mit den Niederschlägen indie Gewässer eingetragen und gelte als schwer abbaubar. Außerdembilde R1234yf im Brandfall und an heißen Oberflächen giftige Stoffewie Fluorwasserstoff und Carbonylfluorid - ein Sicherheitsrisiko fürInsassen und Rettungskräfte, so das UBA weiter. 