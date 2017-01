Der Nutzen der digitalen Medizin - Gesundheitsministerium sieht große Chancen für Patienten

Baierbrunn (ots) - Die digitale Medizin wird Patienten nachÜberzeugung des Leiters der Abteilung Grundsatzfragen imBundesgesundheitsministerium, Oliver Schenk, großen Nutzen bringen."So können Patienten künftig mithilfe von Video-Sprechstunden langeWege zu ihrem Hausarzt vermeiden, wenn es etwa um eine Wundkontrollegeht. Davon profitieren vor allem Menschen in dünn besiedeltenländlichen Gebieten", betont Schenk im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Ein digitaler Medikationsplan, der alle Verschreibungen undmöglichst auch alle weiteren Mittel enthalte, die ein Patienteinnehme, schütze vor schädlichen Wechselwirkungen. Eine digitalePatientenakte, in der Röntgenbilder und ärztliche Befunde gespeichertseien, könne überflüssige Doppeluntersuchungen ersparen. "Und auf derelektronischen Gesundheitskarte können die Versichertenlebenswichtige Notfalldaten speichern, damit diese im Ernstfallsofort für den Arzt verfügbar sind", erläutert Schenk. Die Technikmüsse dabei aber den höchsten Standards der Datensicherheit und desDatenschutzes entsprechen. Mitte 2018 solle die Infrastruktur fürE-Health-Anwendungen flächendeckend stehen. "Die umfangreichenTestvorhaben gehen in diesen Wochen in die entscheidende Phase."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell