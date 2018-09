Nutzen Sie die Infortrend GSc Hybrid Cloud Storage Appliance und entbinden Sie Ihre Daten vom Vendor Lock-in

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GSa/20180717001?re=/global/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) erklärte die EonStor GSc. Hybrid CloudStorage Appliance heute zu einer für Unternehmen unabdingbarenNotwendigkeit zur Vermeidung von Vendor Lock-in.Die Migration von Daten zur Cloud kann mit zahlreichen Vorteileneinhergehen und unter anderem zu gesteigerter Agilität undFlexibilität führen. Sollten nach der Migration jedochSchwierigkeiten mit dem Cloud-Service auftreten, könnte derDatentransfer zu einem anderen Cloud-Vendor bzw. zurück zum lokalenSpeicherplatz mit beträchtlichen Kosten, zusätzlichen technischenProblem etc. verbunden sein.GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GSc/20180925002?re=/global/products/GSc) stellt die One Stop-Lösung für besagteKomplikationen dar. Unternehmen können ihre Daten zwischenzahlreichen Cloud-Services und lokalen Speicherplätzen auftransparente Weise hin- und herbewegen, Speicherkapazitäten dynamischanpassen und somit ein optimales Kosten-/Nutzen-Verhältnisherstellen. Mit fortschrittichen Cache-Konfigurationsfunktionenermöglicht GSc darüber hinaus optimierte Speicherleistungen. DieseEigenschaften verhelfen Unternehmen durch das Caching von häufigverwendeten Blöcken oder Dateien in der lokalen Speicherung zu einembeschleunigten Zugriff auf Clouddaten, während gleichzeitig seltenbenötigte Daten in der Cloud gespeichert werden.GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GSc/20180925002?re=/global/products/GSc) ermöglicht Verbindungen zu großenCloud-Services wie Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift undAlibaba Cloud und bietet ein Verfügbarkeitsspektrum an Leistung,Konnektivität und Formfaktoren, das sämtlichenunternehmensspezifischen Bedarfsansprüchen gerecht wird."Mit GSc müssen Unternehmen keine Gedanken mehr an Vendor Lock-inverschwenden. Sie können ihre Daten nach Belieben und jederzeitentweder in der Cloud oder dem lokalen Speicherplatz ablegen. JedesUnternehmen kann eine persönliche Speicherstrategie übernehmen, dieindividuellen Bedürfnissen entgegenkommt", so Thomas Kao, SeniorDirector of Product Planning.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GSc/20180925002?re=/global/products/GSc), um mehr über die EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GSc/20180925002?re=/global/products/GSc) Hybrid Cloud Storage Appliance-Familie zu erfahren.Informationen zu InfortrendSeit 1993 widmet Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GSc/20180925001?re=/global/Home) (TWSE: 2495) sich derEntwicklung und Produktion von Speicherlösungen. Infortrend schreibtunternehmenseigenem Design, Überprüfung und Produktion großeBedeutung zu und bietet mit seinen Speicherlösungen Leistung undSkalierbarkeit entsprechend aktueller Standards, einenbenutzerfreundlichen Datenservice, individualisierte Kundenbetreuungund überzeugt mit einem konkurrenzlosen Nutzwert. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd. Fendy Huang E-mail: Fendy.Huang@infortrend.comTel: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell