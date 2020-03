Nutri-Score kennt keine gesunden Pflanzenöle (FOTO)

Berlin (ots) - Am 7. März ist Tag der gesunden Ernährung. Der Nutri-Score sollVerbraucher bei der Auswahl gesunder Lebensmittel unterstützen. Bei Pflanzenölenversagt er aber.Der aktuelle Nutri-Score stuft alle Pflanzenöle und -fette in die orange-rotenKategorien C oder D ein. In der fünfstufigen Farb- und Buchstaben-Skala istdiese Einordnung gleichzusetzen mit dem Hinweis, möglichst weniger davon zukonsumieren. "Das ist nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissenfalsch, diskreditiert alle gesunden Pflanzenöle und steht klar im Widerspruch zuEmpfehlungen renommierter Ernährungswissenschaftler", so OVID-Präsidentin JaanaKleinschmit von Lengefeld anlässlich des bevorstehenden Tages zur gesundenErnährung.Das derzeitige Berechnungsverfahren des Nutri-Score berücksichtigt nur denGesamtfettgehalt eines Lebensmittels sowie den Anteil gesättigter Fettsäuren.Für eine gesunde Ernährung sind einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäurenrelevant, da sie lebensnotwendige Bausteine für Körperzellen beinhalten. DerMensch kann diese essentiellen Fettsäuren nicht selbst bilden und muss sie überdie Nahrung aufnehmen. Beispiel Sonnenblumenöl: Trotz hoher Gehalte einfachungesättigter Fettsäuren reicht es im Nutri-Score nur für Kategorie D. Rapsölkommt über Stufe C nicht hinaus und das trotz eines optimalen Fettsäurespektrumsmit reichlich essentiellen Omega-3-Fettsäuren. "Diese Simplifizierung istabsurd. Der Nutri-Score muss angepasst werden und unterschiedlicheFettsäurespektren in Lebensmitteln berücksichtigen. Nur so kann er seinen Zweckerfüllen und Verbraucher bei der gesunden Ernährung unterstützen. In dervorliegenden Form tut er es nicht, denn er wertet eine ganze Gruppe gesunderPflanzenöle ab. Diese Einstufung steht im klaren Widerspruch zur originären Ideedes Nutri-Scores", so Kleinschmit von Lengefeld.Nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten Erwachsenetäglich etwa 60 bis 80 Gramm ihrer Nahrungsenergie bevorzugt in Formpflanzlicher Öle und Fette aufnehmen. Der Nutri-Score ist ein System derNährwertkennzeichnung von Lebensmitteln und wurde 2017 erstmals in Frankreicheingeführt. Für Deutschland ist die Einführung auf freiwilliger Basis geplant.Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ein gemeinsamereuropäischer Nutri-Score angestrebt.Pressekontakt:Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: 030- 72625957presse@ovid-verband.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77329/4538575OTS: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie inDeutschland e.V.Original-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell