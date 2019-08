Nutri-Score ist eine Verbraucherfalle

Berlin (ots) - "Unsere gesellschaftliche Herausforderung istÜbergewicht. Dagegen hilft nur der Blick auf die Kalorienbilanz - wermehr isst, als er verbraucht, nimmt zu. Statt Ampelfarben undNutri-Score auf unseren Lebensmitteln brauchen wir eineKalorienangabe prominent auf der Packungsvorderseite. Das ist fürjeden Verbraucher einfach, vergleichbar und persönlichnachvollziehbar. Zudem wäre die generelle Stärkung desKalorienbewusstseins ein zusätzliches Plus im Kampf gegenÜbergewicht", kommentiert Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer derWirtschaftlichen Vereinigung Zucker, die aktuelle Diskussion zurNährwertkennzeichnung von Lebensmitteln.Lebensmittel lassen sich nicht in gesund und ungesund einteilen.Eine solche Bewertung spiegelt daher falsche Tatsachen wider, sei esin Ampelfarben oder in großen Buchstaben. Kennzeichnungen wie derNutri-Score führen den Verbraucher in die Irre. Welche Gründe diedeutsche Zuckerwirtschaft dafür sieht, erfahren Sie im aktuellen WVZInfodienst oder im Video "Der Nutri-Score: Warum er zurVerbraucherfalle werden kann".Link zum WVZ Infodienst: https://bit.ly/2Q4a1fjLink zum Video "Der Nutri-Score: Warum er zur Verbraucherfallewerden kann": https://bit.ly/2LIoRJLPressekontakt:Sandra GolzLeitung KommunikationWirtschaftliche Vereinigung ZuckerFriedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95-50presse@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell