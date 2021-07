Nustar Energy: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Anthem":

Per 17.07.2021, 06:07 Uhr wird für die Aktie Nustar Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 17.31 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Unsere Analysten haben Nustar Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Nustar Energy liegt mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 5,44, wodurch sich eine Differenz von +3,58 Prozent zur Nustar Energy-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Nustar Energy ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nustar Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 82,58, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,17, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,69. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nustar Energy zahlt die Börse 9,69 Euro. Dies sind 97 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 324,61. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

