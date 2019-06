Das Nuscheln der anderen

Mainz (ots) - "Die anderen Leute nuscheln immer so!" Wer das mehrals zweimal pro Woche denkt, sollte zum Ohrenarzt oder Hörakustikergehen. Denn das vermeintliche Nuscheln ist keine schlechteAngewohnheit der jungen Generation, sondern entsteht oft erst imeigenen Gehör.Hörakustiker hören den Satz fast täglich, und auch in mancherFamilie wird es die Diskussion über schlechte Aussprache häufigergeben. Doch bei einem Hörverlust ist dies das erste typischeAnzeichen. Meist wissen die Betroffenen gar nichts davon, dass sieschlecht hören, oder wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben. DennHörverlust tut nicht weh und macht zunächst einmal keine Beschwerden- außer den anderen Menschen um einen herum, die sich die Vorwürfeanhören müssen. Das soll schon zu manchem familiären Konflikt geführthaben, der mit einer guten Hörsystemversorgung zu vermeiden wäre.Gerade gesprochene Sprache in Unterhaltungen oder im Fernsehenwird bei schlechtem Hören undeutlich und "nuschelig" - mehr als diemeisten anderen Töne und Geräusche, die der Betroffene javermeintlich noch "gut" hört. Dies hat einen handfesten Grund: Dieverschiedenen Laute in unserer Sprache haben einen ganz bestimmtenKlang, der besser oder schlechter hörbar sein kann. So klingen dieLaute /o, u, a/ laut und tief, was für die meisten noch gut hörbarist. Andere Buchstaben wie /s, t, k/ oder /f/ sind für viele Menschenmit einem Hörverlust nicht gut zu hören. Gerade Schwerhörigen fehlenbeim Sprache-Hören mitten im Wort einfach diese Laute, denn sieliegen oft genau in ihrem verlorenen Hörbereich. Betroffene könnendas Gehörte dann nicht mehr sinnvoll verstehen, denn sie hören nureinen Teil des Wortes. Den anderen Teil "verschluckt" ihr schlechtesGehör - und nicht der Sprecher! Zum Beispiel hört man bei