"Nur wenn wir jetzt handeln können, verhindern wir Schlimmeres!" / "Aktion Deutschland Hilft" warnt dringend vor erneuter Hungersnot im Südsudan

Bonn (ots) - So viele Menschen wie noch nie könnten im Südsudanhungern, wenn in dem Bürgerkriegsland nicht schnellstens humanitäreHilfe geleistet werden kann. Das Nothilfebündnis "Aktion DeutschlandHilft" ruft deshalb zu Spenden auf, damit Hilfsorganisationen diesehumanitäre Katastrophe abwenden können.Bereits im vergangenen Jahr spitzte sich die verheerendeHungersituation im Südsudan weiter zu, im Februar riefen dieVereinten Nationen (UN) eine Hungersnot aus.* Nun sind laut UN in denkommenden Monaten mehr als sieben Millionen Menschen, also fast zweiDrittel der Bevölkerung, von Nahrungsmittelunsicherheit bedroht,falls nicht schnellstmöglich humanitäre Hilfe geleistet wird. Daswäre die bisher höchste Zahl an betroffenen Menschen im Südsudan."Wir brauchen Unterstützung von der Politik, damit sie dieFriedensgespräche weiter voranbringt", sagt Manuela R0ßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". "Wirhaben gesehen, wie katastrophal die Situation während der Hungersnotim letzten Jahr war. Nur wenn wir jetzt handeln können, verhindernwir Schlimmeres. Ohne weitere Hilfe sterben Menschen erneut denHungertod", so Roßbach. "Aktion Deutschland Hilft" bittet deshalbweiter um Spenden, um die Menschen mit lebensrettenden Hilfsgüternversorgen zu können.Bereits jetzt leiden über fünf Millionen Menschen unter akuterNahrungsmittelunsicherheit. Durch den Bürgerkrieg konnten Feldernicht bestellt werden. Vorräte gehen zur Neige. Durch die angespannteLebensmittelsituation steigen zudem die Preise. Der Südsudan hat eineder höchsten Inflationsraten weltweit. Vor allem für schwangere undstillende Mütter, Alte, Kranke und Kinder ist die Situationlebensbedrohlich. Zusätzlich ist aufgrund des anhaltendenden Kriegesund der schlechten Versorgungslage jeder dritte Südsudanese auf derFlucht.Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind imSüdsudan und in den angrenzenden Ländern tätig, um den Menschen zuhelfen. Sie verteilen zum Beispiel Nahrungsmittel und versorgenunterernährte Kleinkinder mit Spezialnahrung. So konzentriert sichdie Hilfsorganisation Help auf die Versorgung von Vorschul- undSchulkindern mit einer ausgewogenen Mahlzeit. Weitere Organisationenwie World Vision verbessern die Versorgung der Bevölkerung mitNahrungsmitteln. Des Weiteren sind Bündnisorganisationen von "AktionDeutschland Hilft" mit Ärzte-Teams vor Ort, setzen Brunnen instand,sorgen für bessere hygienische Bedingungen und errichtenSanitäranlagen, um den Ausbruch von Krankheiten wie Cholera zuverhindern.* Eine Hungersnot wird von den Vereinten Nationen ausgerufen, wennmindestens 30 Prozent der Bevölkerung akut unterernährt sind, wenigerals vier Liter Wasser am Tag zur Verfügung haben, täglich weitweniger als 2.100 Kilokalorien zu sich nehmen und zwei vonzehntausend Menschen täglich an Nahrungsmittelmangel sterben. Zudemhaben große Teile der Bevölkerung ihre gesamte Lebensgrundlageverloren und somit keine Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zuerwirtschaften.Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind invielen Regionen Afrikas tätig und leisten Hilfe. Gerne vermittelt"Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zur Situation. Bittekontaktieren Sie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.deInfografiken finden Sie hier: adh.ngo/infografiken_hunger_afrikaEine Bildergalerie finden Sie hier:https://adh.ngo/Bilder-Südsudan Das Bildmaterial können Sie unterAngabe des Copyrights verwenden."Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell