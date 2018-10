München (ots) -Insbesondere Ingenieure, Informatiker undWirtschaftswissenschaftler, Absolventen und Berufserfahrene könnensich noch bis zum 15. Oktober für den kommenden "KarrieretagFamilienunternehmen" bewerben. 50 international agierendeFamilienunternehmen aus ganz Deutschland stellen sich auf derJobmesse vor. Neben Gastgeber Sennheiser gehen weitere bekannteFamilienunternehmen wie Hilti, Miele oder Sixt auf die Suche nachFührungskräfte-Nachwuchs. Mit dabei sind auch Hidden Champions wieGEMÜ, Viega oder Wacker Chemie.In einem verbindlichen und persönlichen Gespräch mit den Inhabernund Personalverantwortlichen werden individuelle Karrierepfadeentwickelt. Insbesondere für Ingenieure interessant: Im "EngineeringLab" präsentieren einige der Weltmarktführer ihre Produkte und bietenden direkten Austausch mit den Fachabteilungsleitern an.Der 22. "Karrieretag Familienunternehmen" findet am 30. November2018 auf dem Gelände des Familienunternehmens Sennheiser in derWedemark bei Hannover statt. Es werden nur akkreditierte Kandidatenzugelassen. Der Bewerbungsschluss ist am 15. Oktober 2018.Weitere Informationen und direkte Bewerbung unterwww.karrieretag-familienunternehmen.deDer "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führendenFamilienunternehmern, dem Entrepreneurs Club und der StiftungFamilienunternehmen ins Leben gerufen.Pressekontakt:Maria KrenekReferentin KommunikationStiftung FamilienunternehmenPrinzregentenstraße 50D-80538 MünchenOriginal-Content von: Stiftung Familienunternehmen, übermittelt durch news aktuell