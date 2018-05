Nur wenige Krankenhäuser in Baden-Württemberg erwirtschaften positives Jahresergebnis (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die finanzielle Lage von Baden-Württembergs Krankenhäusern hatsich auf den ersten Blick erstmals seit 2011 leicht verbessert. Sosank ihr Gesamtdefizit um knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Bei genauerer Betrachtung der Zahlen ergibt sich jedoch einbesorgniserregendes Bild: Immer weniger Kliniken können ein positivesJahresergebnis aufweisen, so die neue Roland Berger-Untersuchung zurwirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser in Baden-Württemberg.Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die finanzielle Lage derKrankenhäuser in Baden-Württemberg verbessert. Aktuell weisen sie einDefizit von 132 Millionen Euro auf - eine Verbesserung von ca. 15Prozent. Trotzdem bleibt das Defizit fast dreimal so hoch wie imJahr 2011. "Die Situation vieler Krankenhausverbünde hat sich weiterverschlechtert", stellt Roland Berger-Partner Peter Magunia fest."Insgesamt hat sich die Zahl der Kliniken mit einem negativenJahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht. Mehr als dieHälfte der größten Krankenhausverbünde in Baden-Württemberg schließendas Berichtsjahr 2016 defizitär ab."Öffentlich-rechtliche Kliniken stark betroffenBesonders die Krankenhausverbünde in öffentlich-rechtlicherTrägerschaft stehen unter einem hohen wirtschaftlichen Druck. Über 90Prozent der Kliniken erwirtschaften keinen Gewinn."Die angespannte Situation spiegelt sich auch im Rückgangöffentlicher Krankenhäuser wider", sagt Magunia. Während sich dieAnzahl von frei-gemeinnützigen und privaten Kliniken seit 2010 kaumverändert hat, ist im selben Zeitraum die Zahl öffentlich-rechtlicherHäuser um fast 20 Prozent gesunken. "Die negativen Ergebnisse deröffentlichen Krankenhäuser belasten kommunale Haushalte im Südwestenvielerorts mit mehreren Millionen Euro pro Jahr", erläutert Magunia.Verstecktes Risiko durch steigende VerbindlichkeitenDabei zeichnet sich bereits das nächste Problem für dieKrankenhausverbünde ab. Denn aufgrund der günstigenFinanzierungsbedingungen und zunehmender Bau- undInvestitionstätigkeit betragen ihre Verbindlichkeiten mittlerweile3,5 Milliarden Euro. "Die angekündigte Zinswende könnte schwereFolgen für einzelne Kliniken haben ", erklärt Magunia. Vor allem diegroßen Krankenhausverbünde sind davon betroffen: Auf sie fallen zweiDrittel der Gesamtverbindlichkeiten.Die angespannte Situation ist den Krankenhäusern durchaus bewusst.So erwarten nur 16 Prozent eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichenLage. Und die neuen Herausforderungen, die auf die Kliniken in denkommenden Jahren warten, sind gewaltig: Dazu zählen unter anderem diesinkende Zahl der Krankenhäuser in Baden-Württemberg, der starkeFachkräftemangel und die demographische Entwicklung."Eine Wende ist aber noch möglich", stellt Magunia in Aussicht."Das zeigt uns die Tatsache, dass einige Kliniken positivwirtschaften. Allerdings sollten die Krankenhäuser jetzt handeln, umsich für die Zukunft erfolgreich aufzustellen."Die vollständige Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/presseRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland Berger:Tobias EsslingerMarketing & CommunicationsTel.: +49 89 9230-8483E-mail: tobias.esslinger@rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell