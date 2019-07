Nur noch jedes fünfte Rabattarzneimittel zuzahlungsfrei (FOTO)

Berlin (ots) -Nur jedes fünfte Rabattarzneimittel ist ganz oder teilweise vonder gesetzlichen Zuzahlung befreit. Vor einem Jahr war noch jedesvierte Rabattarzneimittel zuzahlungsfrei. Das zeigen aktuelleBerechnungen des Deutschen Apothekerverbandes (DAV). Demnach sind ab1. August 2019 nur noch 4.915 von 23.484 Rabattarzneimitteln (20,9Prozent) von der gesetzlichen Zuzahlung komplett oder hälftigbefreit. Am 1. August 2018 waren es noch 5.652 von 22.999Medikamenten (24,6 Prozent). Jede einzelne gesetzliche Krankenkassehat das Recht, auf die gesetzliche Zuzahlung zwischen fünf und zehnEuro zur Hälfte oder in Gänze zu verzichten, wenn sie einenentsprechenden Rabattvertrag mit einem pharmazeutischen Herstellerabgeschlossen hat. Die Apotheke ist grundsätzlich verpflichtet, dasärztlich verordnete Arzneimittel gegen das Rabattarzneimittel derKasse des Versicherten auszutauschen."Die Krankenkassen schreiben immer wieder neue Rabattverträge aus,um alte zu ersetzen und damit noch mehr Geld zu sparen", sagt BerendGroeneveld, Patientenbeauftragter des Deutschen Apothekerverbandes(DAV): "Die Kassen sammeln also einerseits immer mehr Rabatte von denHerstellern ein, während andererseits die Zuzahlungen derVersicherten steigen. Die Krankenkassen sollten besser einen größerenTeil der Zuzahlungen erlassen, um die Akzeptanz der Patienten fürständig wechselnde Präparate zu erhöhen und somit auch dieTherapietreue zu verbessern." Groeneveld fügt hinzu: "DieRabattverträge verursachen in den Apotheken immer wieder einen hohenErklärungsaufwand. Unnötige Diskussionen über Zuzahlungen wärenwirklich leicht vermeidbar. Darüber hinaus sollten die Krankenkassenihre Rabattverträge mit mindestens zwei, besser noch drei Herstellernabschließen, um auch Lieferengpässe zu verhindern."Im Jahr 2018 haben die gesetzlichen Krankenkassen rund 4,4 Mrd.Euro durch Rabattverträge mit pharmazeutischen Herstellerneingespart. 2017 waren es noch 4,0 Mrd. Euro gewesen. Auch diegesetzlichen Zuzahlungen der Patienten an ihre Krankenkassen fürsämtliche ärztlich verordneten Arzneimittel sind gestiegen - von 2,15Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 2,18 Mrd. Euro im Jahr 2018. Wer wissenwill, ob sein rezeptpflichtiges Medikament - egal obRabattarzneimittel oder nicht - garantiert zuzahlungsfrei ist, kannsich auf dem Verbraucherportal "www.aponet.de" die jeweils aktuelle"Gesamtliste zuzahlungsbefreiter Arzneimittel" anschauen undherunterladen.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.aponet.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell