Nur noch eine Woche bis Bewerbungsende: WeWork Creator Awards honorieren innovative Ideen mit bis zu 360.000 Dollar (FOTO)

Noch eine Woche lang haben Kreative, Unternehmer, Künstler undNGOs aus Deutschland die Chance, sich für die WeWork Creator Awardszu bewerben und bis zu 360.000 Dollar an Förderung zu gewinnen. DieInitiative des Community Space WeWork (www.wework.com/de-DE/) fördertkreative Menschen mit einzigartigen und innovativen Ideen aus allenBranchen und in allen Gründungsphasen. Im vergangenen Jahr hat WeWorkmit diesem Konzept weltweit über 18 Millionen USD an 190 Gewinnerausgeschüttet, darunter über eine Millionen US-Dollar auch andeutsche Gründer.Um mitzumachen, können BewerberInnen ab sofort ein 90-sekündigesVideo online unter http://we.co/applyberlin einreichen, in dem sieihre Idee und Vision vorstellen. Eingereicht werden könnenBewerbungen in je einer von drei Kategorien: "Performing Arts" fürKünstler und Kreative, "Non-Profit" für gemeinnützige Organisationenund NGOs sowie "Business Venture" für Startups, Unternehmen undGründerInnen. Dabei lohnt sich allein die Teilnahme: Jederqualifizierte Bewerber bzw. jede Bewerberin erhält eine 12-monatige"We Membership" und damit kostenlosen Zugang zu allenWeWork-Standorten weltweit.Ausgewählte BewerberInnen werden nach Bewerbungsschluss imnächsten Schritt zu einem Pitch in eines der zahlreichen deutschenWeWork-Büros eingeladen. Eine Jury aus Branchenexperten wählt hierdie Finalisten aus, die am 15. November nach Berlin zum deutschenFinale fahren dürfen. Hier winken den Gewinnern nach einem Pitch aufder Bühne vor über 1.000 Zuschauern bis zu 360.000 USD Förderung vonWeWork."Mit den Creator Awards wollen wir Künstlern, NGOs undUnternehmern aus allen Branchen eine Bühne geben, um jeneanzuerkennen, die neue Wege gehen und echte Veränderungen anstreben",sagt Eugen Miropolski, CEO von WeWork Europe, Israel und Pacific.Das überzeugt auch Schauspieler und Startup-Investor AshtonKutcher, der beim Halbfinale der Creator Awards in Nashville alsJuror tätig ist. "Ich bin gerne Teil eines Wettbewerbs, derUnternehmer, Startups, Non-Profit-Organisationen und Musikerunterstützt, die die Welt verändern und verbessern wollen. Ich liebeNashville und freue mich, hier einen Beitrag für die Community mitder Auszeichnung talentierter Menschen zu leisten", so Kutcher.Für die Berlin Creator Awards ist es notwendig, in Deutschlandoder den Niederlanden ansässig zu sein.Weitere Informationen gibt es hier:https://creatorawards.wework.com/